تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق بحضور أنس الفقي .. صور

شيع قبل قليل اليوم السبت جثمان الكاتب الصحفي عهدي فضلي من مسجد السيدة نفيسة، وتم صلاة الجنازة عليه لنقل جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة في الغفير .

وتقدم الجنازة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بالإضافة إلي عدد من قيادات مؤسسة أخبار اليوم.



وكان المهندس محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم سابقا، قد توفي بعد صراع مع المرض ، وقد وافته المنية في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، بالقاهرة.



كان المهندس محمد عهدي فضلي قد تولى رئاسة تحرير مؤسسة دار أخبار اليوم، في الفترة من عام 2005، وحتى عام 2011، لمدة 6 سنوات.

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