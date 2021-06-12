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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

30 ثانية في فم الحوت .. حكاية صياد نجا بأعجوبة

صدى البلد

لم يكن يتوقع صائد جراد البحر، أنه يمكن أن يقضي بضع ثواني بداخل جسم الحوت يوما ما، كان أقصى ما يتخيله أن يسقط بالبحر و ينزلق من مركبه لكنه حتما سيجد وسيلة للإنقاذ، لكن قدره كتب له أن يعيش مغامرة من نوع آخر بداخل فم الحوت .

مايكل باركاد صائد جراد البحر، يبلغ من العمر 56 عاما ، كان يبحر مندمجا في عمله حتى سقط بالقرب من سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية ، وفجأة وبدون أي مقدمات تغييرت الأحوال من حول مايكل ، لم يكن يدرك بالضبط أين هو وماحدث له في لحظات .

في اللحظات الأولى شعر مايكل بارتطامه بنتوء، وتحول كل شيء من حوله إلى السواد، إلى أن أدرك أن حوتاً ابتلعه بعد أن ظن أنه أصبح ضحية للحوت، لكنه لم يشعر بأي ألم أو أثار أسنان الحوت الحادة على جسده.

مكث مايكل في فم الحوت لمدة 30 ثانية، لكن بالطبع الحوت لم يمكث هكذا كثيراً بل صعد على سطح الماء وبصق مايكل، وأنقذه على الفور صديقه الذي كان بالقارب . 

خلال الثواني التي قضاها مايكل في فم الحوت، استمر في استخدام الأكسجين الذي يستعمله أثناء الغطس، في التنفس وهو بداخل فم الحوت . 

ونقلت صحيفة "Cape Cod Times" عن الصياد مايكل باكارد (56 عاما) الذي سقط في فم الحوت: "فجأة شعرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي الذي لاحظته هو الظلام الكامل.. وشعرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط على عضلات فمه".

بعد تلك الواقعة الغريبة، تم نقل الصياد مايكل إلى المستشفى لفحصه والتأكد من سلامته، سجل الأطباء تلف الأنسجة الرخوة لدى الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسورا، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.

العثور على حوت حوت يبتلع صياد

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