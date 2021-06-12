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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات إسترداد أملاك الدولة

استرداد 212.5 فدان من أملاك الدولة بوادي النطرون

حملات إسترداد أملاك
حملات إسترداد أملاك الدولة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

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في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة واللجنة المشكلة لإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، بإسترداد ٢ قطعة أرض بمنطقة البحر الفارغ بمساحة ٢١٢ فدانا و ١٢ قيراطا من غير الجادين ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما .

وشدد محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

 

محافظ البحيرة حملات إسترداد أملاك الدولة وادي النطرون اخبار المحافظات البحيرة

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