وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج

أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة.

وقال وزير الصحة السعودي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، السبت، إن حجاج هذا العام تلقوا أحد 4 لقاحات مضادة لكورونا وهي جونسون ان جونسون، وفايزر أسترازينيكا، وموديرنا، وأكسفورد، موضحاً أنه يتم “متابعة اللقاحات باستمرار، ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا”.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح المشاط، أنه تم تقنين عدد الحجاج بـ 60 ألفاً، حرصاً على سلامتهم، قائلا: “وجدنا تفهماً كبيراً من الدول الإسلامية لقرارنا”.

وشدد على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين بجرعة واحدة أو أمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة.