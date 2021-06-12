جَرعة أمل.. مشروع تخرج في كلية الإعلام بجامعة الأزهر للتوعية بالسرطان

أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة إعلامية للتوعية بالأنواع المختلفة لمرض السرطان ضمن مشروع التخرج الخاص بهم.

واختار فريق مشروع التخرج، اسم الحملة الإعلامية "جرعة أمل"، لبث روح الأمل والتفاؤل لمرضي السرطان، .

ويتكون مشروع التخرج من 10 طلاب من بالكلية ،هم:( فوزى فوزى محمود محمود في قسم التخطيط والإدارة) ،( أحمد بدر عبد العزيز،، أسامة سعيد عطية، فريد فتحي حسين قسم المتابعه والتنسيق )،(عبد الرحمن رزق الكفراوي، محمد حسان محمد،أحمد هلال يوسف قسم البحوث ),(محمد حمدي عبدالله قسم الشئون المالية)،(يحيي عبد النبي محمد,محمد عبد الهادي محمد قسم العمليات الفنيه والإنتاج) ويشرف على المشروع الدكتور ضياء حمدين.

ويسعى فريق مشروع التخرج، إلى محاولة تقليل نسبة الإصابة بالسرطان في المجتمع، من خلال التوعية المستمرة بأسباب الإصابة به وطرق الوقاية منه، والتأكيد على ضرورة الفحص الدوري لدى أفراد المجتمع من أجل معرفة المرض ومعالجته في بداية ظهوره، ورفع نسبة الوعي لدي الشباب من سن 18ل30

وتقام الحملة تحت رعاية جامعة الأزهر متمثلة في رئيس الجامعة الدكتور "محمد المحراصاوي" وفي كلية الإعلام تحت رعاية العميد "غانم السعيد" وفي القسم تحت رعاية رئيسه الدكتور "رمضان إبراهيم" و المشرف العام على المشروع الدكتور علاء خليفة أستاذ العلاقات العامة بالقسم.