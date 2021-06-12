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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي يكشف سبب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة وكسر مستوى 10 آلاف نقطة

صدى البلد

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق التعاملات خلال الأسبوع الماضي عند مستوي 9977  نتيجة الضغوط البيعية من قبل الاجانب مؤسسات وأفراد.. وكسر المؤشر الرئيسي مستوي الدعم  من 10100 الى 10000 نقطة نتيجة تراجع سهم التجاري الدولي وكسر مستوى الـ 50 جنيها.

وأرجع الفقي تراجع التجاري الدولي للبيع المكثف من المؤسسات الأحنبية بعد تخفيض الوزن النسبي له في مؤشر مورجان استانلي ونتيجة انخفاضه لهذه المستويات السعرية فانخفض المؤشر الثلاثيني تحت مستوى 10000 نقطة لأنه مازال يمثل الوزن النسبي الأعلى في المؤشر الثلاثيني ووزنه النسبي يقارب ثلث المؤشر الثلاثيني ولذلك انخفاضه يؤثر  بالسلب على المؤشر ككل وبالتبعية تأثير سلبي علي غالبية الأسهم 

وأضاف أن سهم التجاري الدولي لديه دعم مهم عند 48 جنيها وتماسكه بالقرب من هذه المناطق وعودة ثباته أعلى من مستوى 51 جنيها يعطي إشارة ايجابية ونطرة ثقة وتفايؤل فيما هوة قادم.

وتوقع الفقي أن تهدأ حدة الانخفاضات بشكل عام  خلال الأسبوع القادم وأن يكون مستوى 9800 مستوي دعما قويا يتم بالقرب منه تكوين مراكز شرائية جديدة  في هذه المناطق وعودة الصعود لمستوى 10100 نقطة ولكن هذا يتوقف على أداء سهم التجاري الدولي وعدم كسر مستوى 48  جنيها مع ضعف عزم البائع والتماسك في هذه المناطق.

وعن المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي أن أداءه مختلف تماما فهو في صعود مستمر يتخلله جني أرباح طفيف وعودة للصعود مرة أخري  

وأغلق المؤشر السبعينى مع نهاية التداولات عند مستوى 2384 نقطة ويعد هذا المستوى قمة تاريخية جديدة يحققها المؤشر السبعيني في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا وذلك لثقة المستثمرين الأفراد في قيم هذه الشركات .

وأضاف أن المؤشر السبعيني لديه مستوى مقاومة عند 2400 ودعم عند 2350 متوقعا أن يحدث هدوء في أدائه بالقرب من مستوى 2400 نقطة وحدوث تبديل مراكز لبعض الأسهم وانتقال السيولة من الأسهم التي حققت مستهدفات وما أكثرها إلي الأسهم التي تمر بمرحلة تجميع.

واستطرد أن الوضع بشكل عام غير مقلق وكسر المؤشر الرئيسي لمستوى 10000 نقطة نتيجة الضغوط البيعية من الأجانب خاصة على التجاري الدولي نتيجة ماحدث له من تغير في مؤشر مرجان ستانلي.
 

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