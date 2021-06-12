سعيد الفقي يكشف سبب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة وكسر مستوى 10 آلاف نقطة
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق التعاملات خلال الأسبوع الماضي عند مستوي 9977 نتيجة الضغوط البيعية من قبل الاجانب مؤسسات وأفراد.. وكسر المؤشر الرئيسي مستوي الدعم من 10100 الى 10000 نقطة نتيجة تراجع سهم التجاري الدولي وكسر مستوى الـ 50 جنيها.
وأرجع الفقي تراجع التجاري الدولي للبيع المكثف من المؤسسات الأحنبية بعد تخفيض الوزن النسبي له في مؤشر مورجان استانلي ونتيجة انخفاضه لهذه المستويات السعرية فانخفض المؤشر الثلاثيني تحت مستوى 10000 نقطة لأنه مازال يمثل الوزن النسبي الأعلى في المؤشر الثلاثيني ووزنه النسبي يقارب ثلث المؤشر الثلاثيني ولذلك انخفاضه يؤثر بالسلب على المؤشر ككل وبالتبعية تأثير سلبي علي غالبية الأسهم
وأضاف أن سهم التجاري الدولي لديه دعم مهم عند 48 جنيها وتماسكه بالقرب من هذه المناطق وعودة ثباته أعلى من مستوى 51 جنيها يعطي إشارة ايجابية ونطرة ثقة وتفايؤل فيما هوة قادم.
وتوقع الفقي أن تهدأ حدة الانخفاضات بشكل عام خلال الأسبوع القادم وأن يكون مستوى 9800 مستوي دعما قويا يتم بالقرب منه تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق وعودة الصعود لمستوى 10100 نقطة ولكن هذا يتوقف على أداء سهم التجاري الدولي وعدم كسر مستوى 48 جنيها مع ضعف عزم البائع والتماسك في هذه المناطق.
وعن المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي أن أداءه مختلف تماما فهو في صعود مستمر يتخلله جني أرباح طفيف وعودة للصعود مرة أخري
وأغلق المؤشر السبعينى مع نهاية التداولات عند مستوى 2384 نقطة ويعد هذا المستوى قمة تاريخية جديدة يحققها المؤشر السبعيني في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا وذلك لثقة المستثمرين الأفراد في قيم هذه الشركات .
وأضاف أن المؤشر السبعيني لديه مستوى مقاومة عند 2400 ودعم عند 2350 متوقعا أن يحدث هدوء في أدائه بالقرب من مستوى 2400 نقطة وحدوث تبديل مراكز لبعض الأسهم وانتقال السيولة من الأسهم التي حققت مستهدفات وما أكثرها إلي الأسهم التي تمر بمرحلة تجميع.
واستطرد أن الوضع بشكل عام غير مقلق وكسر المؤشر الرئيسي لمستوى 10000 نقطة نتيجة الضغوط البيعية من الأجانب خاصة على التجاري الدولي نتيجة ماحدث له من تغير في مؤشر مرجان ستانلي.