النائب محمد عزمي: التنسيقية خليط من الطاقة الإيجابية وحماس الجهد العالي

هنأ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التنسيقية بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسها، مؤكدا أن التنسيقية خليط من الطاقة الإيجابية وحماس من الجهد العالي التي تنقلها كرات الدم بتنوعها حمراء وبيضاء في شرايين وعروق الدولة المصرية.



وأضاف عزمي في تصريح له بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس التنسيقية: "هذه الطاقة تدب الحياة في مؤسسات واوصال وأطراف مجتمع يحلم بالحرية والعدالة الاجتماعية في بناء لجمهورية جديدة تعلي القيم الإنسانية وقادرة علي التحدي".



ويوافق اليوم السبت، 12 يونيو، ذكرى مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد أن جاءت فكرة إطلاقها فى 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتى استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر.