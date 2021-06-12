سكيتشى باند.. فرقة غنائية مسرحية تقدم عروضها بالساقية الاثنين المقبل

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي عرض تمثيلي غنائي لفريق سكيتشي باند يوم الاثنين المقبل الموافق 14 يونيو على مسرح النهر في الساعة السابعة ونصف مساء.

سكيتشى باند

سكيتشي هي فرقة غنائية تقدم عروضها في قالب تمثيلي بحيث تكون ذات موضوعات منفصلة متصلة و بعض هذه الإسكيتشات تتضمن مشاركة الأطفال، وقدمت الفرقة من قبل العديد من العروض منها (ربع فلامنك، بشمهندس اوى، الصيت ولا الغنى، العودة بالزمن ).

وتعتبر الساقية من اهم المراكز الثقافية للمصريين وتستضيف العديد من الندوات العامة المختلفة ثقافية ودينية وعلمية وفنية و الحفلات و تعد أساسا لمنارة الثقافة في مصر و تقع في منطقة الزمالك بالقاهرة و أسسها محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005.