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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سكيتشى باند.. فرقة غنائية مسرحية تقدم عروضها بالساقية الاثنين المقبل

صدى البلد

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي عرض تمثيلي غنائي لفريق سكيتشي باند يوم الاثنين المقبل الموافق 14 يونيو على مسرح النهر في الساعة السابعة ونصف مساء.

 

سكيتشى باند 

سكيتشي هي فرقة غنائية تقدم عروضها في قالب تمثيلي بحيث تكون ذات موضوعات منفصلة متصلة و بعض هذه الإسكيتشات تتضمن مشاركة الأطفال، وقدمت الفرقة من قبل العديد من العروض منها (ربع فلامنك، بشمهندس اوى، الصيت ولا الغنى، العودة بالزمن ).

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اليوم.. وائل الفشني يعود لمسرح ساقية الصاوي

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ذا إيليت تقدم حفلها الخامس على مسرح ساقية الصاوي

وتعتبر الساقية من اهم المراكز الثقافية للمصريين وتستضيف العديد من الندوات العامة المختلفة ثقافية ودينية وعلمية وفنية و الحفلات و تعد أساسا لمنارة الثقافة في مصر و تقع في منطقة الزمالك بالقاهرة و أسسها  محمد الصاوي نجل الأديب المصري عبد المنعم الصاوي في عام 2005.

ساقية عبد المنعم الصاوى ساقية عبد المنعم مسرح النهر سكيتشى باند عبد المنعم الحفلات الزمالك

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