تحسبا لتشويش حماس على تنصيب الحكومة الجديدة.. تأهب أمني في الجيش الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة بقيادة نفتالي بينيت لن تنعم بالراحة على المستوى الأمني، حيث يتأهب الجيش الإسرائيلي؛ خشية قيام حركة حماس بالتشويش على عملية تنصيب الحكومة الجديدة، الأحد المقبل.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال أن تحاول حماس التدخل في العملية الديمقراطية الإسرائيلية“.

وأضافت الصحيفة، أن التحدي الأمني الذي يواجه حكومة بينيت، هو أن الساحة في غزة متفجرة، رغم انتهاء عملية ”حارس الأسوار“، حيث يستعد الجيش الإسرائيلي لكل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال حدوث مواجهة أخرى مع غزة في المستقبل القريب على خلفية التوترات في القدس، أو بسبب مماطلة الجيش الإسرائيلي حول القضايا الإنسانية تجاه قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة إثبات الرسالة القوية التي تم نقلها بعد عملية ”حارس الأسوار“، والتي بموجبها سيكون هناك رد شديد على أي صاروخ أو بالون حارق، بحيث يكون الرد ليس مجرد كلام.

كما كشفت الصحيفة العبرية أن التقييم داخل الجيش الإسرائيلي هو أن الفصائل الفلسطينية في غزة لن تقوم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل كما فعلت قبل العملية العسكرية، إنما ستفعل خيارات ”النضال الشعبي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل حادثة أمنية ستكون بمثابة اختبار عملي ومهم للحكومة الإسرائيلية الجديدة، لافتة إلى أن هناك جبهات أخرى متفجرة مثل سوريا.