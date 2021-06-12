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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المحكمة الدستورية: السيسي هو أول من دعا العالم للتكاتف ضد الإرهاب

سعيد مرعي، رئيس المحكمة
سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا

قال سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الإرهاب من أكثر المعوقات التي تعيق التطور في العالم أجمع، منوها بأن الرئيس السيسي هو أول من تناول خطورة الإرهاب وتأثيره على التنمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو أول من دعا العالم أجمع من أجل التكاتف والتعاون للقضاء على الإرهاب حتى تنطلق التنمية.

 

وأكد الاجتماع الذى يعقد حاليا هو الخامس رفيع المستوى للمحاكم الدستورية الأفريقية، موضحا أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لإنجاح هذا المؤتمر سواء من ناحية الإجراءات الاحترازية أو الطبية والأمنية.
 

وأضاف "سعيد مرعي" خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر سيبحث التحديات التي تواجهة القضاء الدستوري الأفريقي ومكافحة الإرهاب في أفريقيا وفيروس كورونا.
 

 

المحكمة الدستورية العليا سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا مكافحة الارهاب فيروس كورونا الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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