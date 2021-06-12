وزير الرياضة يشهد نهائيات منافسات "ليزر-رن" ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، منافسات بطولة ليزر-رن التي تقام ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار التي تستضيفها مصر في الفترة 8-14 يونيو الجاري.

شهد المنافسات كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وجيوال بيزو رئيس اتحاد اللجان الأوليمبية، والسفير رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، والمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث ، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع اللاعبين المشاركين ببطولة العالم للخماسي الحديث ، وبطولة ريزر-رن، متمنياً لهم والوفود المرافقة طيب الإقامة خلال فترة تواجدهم بمصر.

وعقد وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث تطرق إلي كافة التجهيزات والاستعدادات التي تتخذها مصر في إطار استضافتها لبطولة العالم للخماسي الحديث التي يشارك بها أكثر 500 مشارك من 50 دولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بمجهودات وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للخماسى الحديث فيما يخص استضافة مصر لبطولة العالم ، والنجاح الذي تحققه اللجنة المنظمة للبطولة على كافة المستويات.