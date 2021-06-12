قائد منتخب تونس: سأشجع الأهلي ضد الترجي

أعلن أيمن عبد النور مدافع الدحيل القطري وقائد منتخب تونس، أنه سيشجع الأهلي ضد الترجي، في الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أيمن عبد النور في تصريحات إذاعية:" سأشجع الأهلي أمام الترجي، إذا سألت أي مشجع لنادي النجم الساحلي سيقول لك إنه سيشجع الأهلي".

وتابع:" النجم الساحلي فاز بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، والترجي فاز 4 مرات باللقب، لا أريد أن يتوج الترجي بالبطولة، حتى لا يوسع الفارق مع النجم إلى 4 ألقاب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، أعلن، حكام مباراتي الأهلى أمام الترجي التونسي بذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتهما 19 و 26 يونيو الجاري .

وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .

وأعلن الكاف تواجد الزامبي " سيكازوى " حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي ، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة .

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " على إقامة فاعليات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا دون حضور جماهيري .

ويري مسئولو الكاف أن جائحة كورونا لا تزال منتشرة بشكل موسع وهو الأمر الذى أدى إلى الاستقرار على خوض منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري مثلما كان يحدث فى الأدوار السابقة من المسابقة واقتصار الحضور على الدعوات الخاصة بمجالس الإدارات فقط .

كما قرر الكاف بشكل نهائي تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك فى ظل الرغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.