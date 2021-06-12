النصر السعودي ينفي لـ صدى البلد التفاوض مع بدر بانون

نفى مصدر داخل النصر السعودي، التفاوض مع المغربي بدر بانون مدافع الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية سعودية، اليوم، السبت، إن نادي النصر، اتفق بشكل مبدئي مع الأهلي، على التعاقد مع بانون "27 عاما"، لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل.



وقال المصدر ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لم يحدث نهائيًا الدخول في مفاوضات مع الأهلي للتعاقد مع بدر بانون.



وتعاقد نادي النصر مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، من صفوف جوانجزو الصيني، وفينسنت أبو بكر، المتوج مع منتخب الكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2017، لمدة 3 مواسم.