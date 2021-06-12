مصرع عامل زراعى صعقا بالكهرباء أثناء رى أرضه بالمنزلة
لقي عامل زراعى مصرعه صعقا بالكهرباء اثناء قيامه بفتح مروى مائي بأرضه الزراعية مستخدما قطعة حديدية تلامست ببعض الأسلاك الكهربائية المغذية لأحد أعمدة الإنارة المثبته بالأرض فصعقه التيار وذلك بقرية الدقانوة التابعه لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية .
وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول فرج محمد السعيد فرج 41 عاما عامل زراعي ومقيم قرية العزيزة دائرة مركز المنزلة ( جثه هامدة - إدعاء صعق كهربائي ).
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود حرق عرضي أعلى البطن، و بسؤال شقيقه عبده محمد السعيد فرج 43 عاما عامل ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء عمل شقيقه بارضة الزراعية الكائنة بقرية الدقانوة دائرة المركز وحال قيامه بفتح المروى المائي مستخدما قطعة حديدية تلامست ببعض الأسلاك الكهربائية المغذية لأحد أعمدة الإنارة المثبته بالأرض فصعقه التيار وتوفي على إثر ذلك ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرض لصدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1698 إدارى مركز شرطة المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة