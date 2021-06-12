مصرع عامل زراعى صعقا بالكهرباء أثناء رى أرضه بالمنزلة

لقي عامل زراعى مصرعه صعقا بالكهرباء اثناء قيامه بفتح مروى مائي بأرضه الزراعية مستخدما قطعة حديدية تلامست ببعض الأسلاك الكهربائية المغذية لأحد أعمدة الإنارة المثبته بالأرض فصعقه التيار وذلك بقرية الدقانوة التابعه لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية .



وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول فرج محمد السعيد فرج 41 عاما عامل زراعي ومقيم قرية العزيزة دائرة مركز المنزلة ( جثه هامدة - إدعاء صعق كهربائي ).



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود حرق عرضي أعلى البطن، و بسؤال شقيقه عبده محمد السعيد فرج 43 عاما عامل ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء عمل شقيقه بارضة الزراعية الكائنة بقرية الدقانوة دائرة المركز وحال قيامه بفتح المروى المائي مستخدما قطعة حديدية تلامست ببعض الأسلاك الكهربائية المغذية لأحد أعمدة الإنارة المثبته بالأرض فصعقه التيار وتوفي على إثر ذلك ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفي يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرض لصدمة كهربائية ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1698 إدارى مركز شرطة المنزلة ، وجاري العرض على النيابة العامة