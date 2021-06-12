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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى الحياة الطيبة في قوله تعالى "فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً".. علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

ما معنى الحياة الطيبة، في قوله تعالى "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ".

شرح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معنى الحياة الطيبة في الآية الكريمة، منوها أن السعادة هي الحياة الطيبة وسعادة الدارين دار الدنيا ودار الآخرة.

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واستشهد بما ورد عن ابن عباس، في قوله "حياة طيبة" قال ابن عباس "هي السعادة" وقال بعضهم إنها القناعة والرضا والنجوى ونسيم القرب من الله، ويقول القشيري: والكل صحيح، أي كل المعاني صحيحة.

ودعا علي جمعة، ببتحصيل سعادة الدنيا والآخرة، فيقول القرطبي عن معنى الحياة الطيبة: هي أن ينزع عن العبد تدبيره، ويرده إلى تدبير الحق.

وكان جعفر الصادق رضى الله عنه يقول: هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقيل هي الإستغناء عن الخلق والرضا بالحق، وقيل: الرضا بالقضاء.

وتابع: من أدرك بعمق معنى "لا حول ولا قوة إلا بالله" فإنه يخرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه، فيحدث له التسليم ويحدث له الرضا وحسن التوكل.

هل الدعاء يغير القدر ويطيل العمر؟

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن القدر هو ما سطره الله في الكتاب وهو على نوعين، ففيه قابل للتغير وممكن يثبت أو يمحى، أو غير قابل للتغير.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن القضاء الثابت هو القضاء المبرم وهو الذي لا يقبل التغير، أما القابل للتغير هو القضاء المعلق.

وأشار إلى أن الإنسان المسلم الذي يتضرع إلى الله بالدعاء، ووافق دعاؤه الدعاء المعلق ، فقد يتغير القضاء بحكمة وإرادة من الله الخالق عزوجل، ولا يعلم ذلك إلا هو ، حتى الملائكة لا تعلمه.

وأوضح، أن الدعاء قد  يغير القدر ويمحو المعلق ويثبت الجديد، وذكر النبي في الحديث الشريف "وينسئ له في أجله" أي يمد له في أجله فمعنى المد هو الإطالة في العمر.

معنى الحياة الطيبة الحياة الطيبة السعادة القناعة سعادة الدنيا الدعاء

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