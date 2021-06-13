برلماني: العداد الذكي قادر على تغيير سلوك المواطن في التعامل مع إستهلاك الطاقة

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع بسبب تعدد مزاياها مقارنة بالعدادات التقليدية، والتي تسببت في عديد من المشاكل وتم إستغلالها من قبل البعض في إستخدامات غير قانونية.

وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تصريحات وزير الكهرباء بشان تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع حتى الآن، يؤكد جهود الدولة وإرادتها في إتخاذ خطوات متسارعة في التركيب أملا في التعميم بكل المحافظات، حيث ان هذا الأمر قادر على تغيير سلوك المواطنين في التعامل مع استهلاك الطاقة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العالم كله يتجه الأن للتحول الرقمي، وبالتالي يجب علبينا أيضا مواكبة التكنولوجيا في كل القطاعات، املا في حصول المواطن على خدمة مميزة ويحصل على حقوقه كاملة دون أي تلاعب.

جدير بالذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر قال إنه تم تركيب نحو 250 ألف عداد ذكي في إطار الخطة الموضوعة لإحلال العدادات مسبقة الدفع محل العدادت التقليدية.

وأضاف شاكر- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار، المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ- أنه تم تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع حتى الآن، مشيرا إلى أنه جارٍ الإسراع بوتيرة التركيب خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع سيؤدي إلى خفض الفقد في شبكات التوزيع وتقليل تكلفة قراءة العدادات التقليدية واكتشاف حالات سرقة التيار، كما سيقضي على الشكاوى من تقديرات الاستهلاك.