عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير حجازي: اجتماع "الوزارء العرب" لخطورة سد النهضة على استقرار "القرن الأفريقي"

صدى البلد

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أهمية الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية المرتقب /الثلاثاء/ بالدوحة؛ لبحث تطورات سد النهضة وإطلاع الوزارء العرب على مجريات الأحداث، ولتنبيه الأطراف العربية بخطورة المشهد وما يحمله من تهديدات تطال منطقة القرن الافريقي الاستراتيجية، وذلك رغم كل ما قدمته مصر والسودان من حلول ومقترحات ومحاولات للتواصل دون جدوى مع الموقف الاثيوبي.


وأوضح السفير حجازي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم /السبت/، تعقيبًا على عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم /الثلاثاء/ المقبل - أنه سيتم خلال الاجتماع المهم استعراض الاتصالات التي قامت بها مصر والسودان مع الأشقاء الأفارقة والجهود التي بذلت على الصعيد الدولي؛ لحث المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته.


وأضاف أن الاجتماع يأتي - كذلك - للتعريف بمجمل ما توصلت إليه مصر والسودان خلال المرحلة الماضية وبمخاطر ترك هذا الإقليم الاستراتيجي، وهو شرق القارة، للتعنت الإثيوبي، وأن عدم استقرار تلك المنطقة يمس - أيضًا - بالأمن العربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر بحكم جوار منطقة شرق القارة والمضايق بخطوط الإمدادات النفطية والغازية وحركة الأساطيل النفطية عبر مضيق باب المندب؛ مما يستدعي تعزيز الجهود المصرية والسودانية واتصالاتهما بالاطراف العربية والدولية؛ للعمل من أجل احتواء هذا المشهد الذي يهدد المنطقة برمتها.


وأوضح أن عقد مجلس جامعة الدول العربية - على مستوى وزراء الخارجية - اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء؛ يأتي في ضوء القرار الصادر من المجلس لدعم وتأييد الموقف المصري والسوداني وحرصًا على اطلاع الدول العربية على ما جرى خلال المرحلة الماضية، وما أسفرت عنه الجهود المصرية والسودانية وما يمكن ان تشهده الفترة المقبلة من تحركات.


وذكر السفير حجازي بأن السيد جيفري فيلتمان مبعوث الولايات المتحدة الامريكية للقرن الأفريقي زار المملكة العربية السعودية - الأسبوع الماضي - نظرًا لأن الأمر - بكل تأكيد - يحتاج إلى التشاور وتبادل وجهات النظر وصولًا إلى موقف عربي يدعم الموقف المؤيد لمصر والسودان، خاصة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة قرارات مصيرية. 


ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن مصر ستواصل اتصالاتها بدءًا من الإطار الإقليمي العربي، واستكمالًا لما جرى مع دول الاتحاد الافريقي وصولًا إلى آلية مجلس الأمن الدولي، التي ستبقى متاحة بما أن الموقف بات يهدد الأمن والسلم العالمي، وهي الآلية المعنية بهذا الامر ، مختتمًا:"و بذلك تكون مصر قد احاطت المجتمع الدولي ومنظماته الإقليمية و الدولية بحقائق المشهد في إطار حرصها على استخدام كافة الوسائل الممكنة للدفاع عن مصالح أمنها القومي."

ترشيحاتنا

أول صور من عقد قران محمد علي رزق على نورين ماهر.. شاهد

فاروق جعفر يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب أفريقى لتعويض رحيل فرجاني ساسي

مقتل وإصابة 13 فى انفجارين منفصلين بـ كابول

الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى نظيريه الروسي والفلبيني

اجتماع استثنائي في قطر لبحث تطورات أزمة سد النهضة الثلاثاء المقبل

حكم وضع الكفين على الأرض أثناء الجلوس بين السجدتين.. مركز الأزهر يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

تشييع جثمان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق من مسجد السيدة نفيسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ