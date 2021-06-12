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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: نسبة المشاركة في التصويت بلغت 3.78% خلال ساعتين

صدى البلد

 قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد اليوم بلغت 3.78% حتى الساعة العاشرة صباحا، أي بعد ساعتين من بدء التصويت.


وأضاف شرفي - في تصريحات له اليوم السبت - أن عدد الناخبين عند الساعة العاشرة بلغ 889 ألفا و658 ناخبا من بين 23 مليونا و522 ألفا و322 ناخبا مقيدين في الداخل.


ويواصل الناخبون الجزائريون الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019.

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