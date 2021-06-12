مصرع ربة منزل غرقا وإصابة ابنتها بعد انقلاب سيارة زوجها في ترعة بالدقهلية
لقيت ربة منزل مصرعها غرقا وأصيبت ابنتها بكسر بعظمة الترقوة أثر انقلاب سيارة ملاكي بمياة ترعة " المنصورية " الموازيه لطريق المنصورة -دمياط الشرقي أمام قرية " بساط كريم الدين " التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول كلا من المدعوة " بدرين عباس محمد إبراهيم " 45 عاما ربة منزل "جثة هامدة " وكريمتها " نیرام عطا فتحي رزق " 24 عاما ، طالبة مصابة بكسر بعظمة الترقوة ، وتقيمان قرية " كفر عبد المؤمن " دائرة مركز دكرنس ( إدعاء حادث طريق ).
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوج الأولي المدعو " عطا فتحي رزق " 55 عاما ، مدرس ، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال قيادته سيارته رقم ( دل ف 5297 ملاكي ) وبرفقته المذكورتين علي طريق ( المنصورة -دمياط الشرقي ) وأمام قرية " بساط كريم الدين " دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه ترعة "المنصورية" الموازية للطريق ووفاة زوجته وإصابة كريمته على إثر ذلك ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وبسؤال المصابة أيدت ذات المضمون ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك تم إنتشال السيارة بمعرفة الأهالي في حينه.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4484 إداري مركز شرطة شربين ، وجاري العرض على النيابة العامة