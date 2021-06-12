عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل غرقا وإصابة ابنتها بعد انقلاب سيارة زوجها في ترعة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا وأصيبت ابنتها بكسر بعظمة الترقوة أثر انقلاب سيارة ملاكي بمياة ترعة " المنصورية " الموازيه لطريق المنصورة -دمياط الشرقي أمام قرية " بساط كريم الدين " التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، بورود بلاغا لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول كلا من  المدعوة " بدرين عباس محمد إبراهيم " 45 عاما ربة منزل "جثة هامدة " وكريمتها " نیرام عطا فتحي رزق " 24 عاما ، طالبة مصابة بكسر بعظمة الترقوة ، وتقيمان قرية " كفر عبد المؤمن " دائرة مركز دكرنس ( إدعاء حادث طريق ).

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوج الأولي المدعو " عطا فتحي رزق " 55 عاما ، مدرس ، ومقيم بذات القرية قرر أنه حال قيادته سيارته رقم ( دل ف 5297 ملاكي ) وبرفقته المذكورتين علي طريق ( المنصورة -دمياط الشرقي ) وأمام قرية " بساط كريم الدين " دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه ترعة "المنصورية" الموازية للطريق ووفاة زوجته وإصابة كريمته على إثر ذلك ولم يتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك وبسؤال المصابة  أيدت ذات المضمون ، ولم تتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك تم إنتشال السيارة بمعرفة الأهالي في حينه.
وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ، ولا توجد شبهة جنائية و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4484 إداري مركز شرطة شربين ، وجاري العرض على النيابة العامة

مصرع ربة منزل سيارة ملاكى شربين

موضوعات متعلقة

مصرع عامل فى انقلاب دراجة ناريه على طريق المنصورة شربين

ترشيحاتنا

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة القاهرة

‏حصاد 6 أعوام.. كيف حصن مرصد الأزهر المرأة والطفل من الإرهاب

لا يوجد له لقاح .. بيطرية تشرح طبيعة مرض جدري القرود و طرق نقله

تبدأ من 50 الف درهم.. أرخص 5 سيارات في السوق الإماراتي

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح

مفاجأة سارة لـ بيراميدز قبل مواجهة سموحة فى الدوري والرجاء بالكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية بشأن موسم الحج

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

شاهد .. نجم سابق بذا فويس كيدز يصيب صديقه في رقبته ويكسر جمجمته

"الجنايات" تطلب تقريرا طبيا عن حالة محمد حسان الصحية في مسكنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ