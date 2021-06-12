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رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الجميلة التي أكلت العناكب والحشرات.. من هي بسنت شوقي زوجة محمد فرّاج ؟.. صور

بسنت شوقي
بسنت شوقي

في حفل زواج غير عادي، استطاع أن يطفو على اهتمامات السوشيال ميديا في مصر، توج النجم محمد فراج علاقته بالممثلة الشابة بسنت شوقي بالزواج.

علاقة عاطفية منذ سنوات 

محمد فراج وبسنت شوقي، جمعتهما علاقة عاطفية منذ سنوات، وظهرا سويًا في مختلف المناسبات العامة والخاصة كثنائي لا ينقصه إلا توثيق عقد زواج.

ورغم طول فترة الخطوبة التي استمرت سنوات، وتأجيل موعد الزواج أكثر من مرة بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، لكن الثنائي لم تهتز علاقتهما وتمكنا من دخول عش الزوجية أخيرًا.

ويُعد محمد فراج، معلوما للجماهير بفضل أدواره السينمائية والتلفزيونية المتعددة، ونجاحاته التي حققها على مدار سنوات كثيرة، لكن بسنت شوقي لم تزل أدوارها التمثيلية معدودة، وعرفها الجمهور في برنامج مسابقات سابق بعنوان أرض الخوف.

من عائلة رياضية أهلاوية 

ما لا يعرفه البعض عن الفنانة بسنت شوقي، أنها من عائلة رياضية تنتمي للنادي الاهلي، حيث مثّل أبوها وعمها النادي الأهلي ودافعا عن ألوانه، ويعتبر عمها من أساطير النادي.

والد بسنت شوقي، هو لاعب الأهلي السابق شوقي عبد الشافي، الذي لعب للأهلي في فترة الستينيات، وتولى إدارة فرق الناشئين بالنادي، وتدريب الفريق الاول في فترة التسعينيات.

وعم بسنت شوقي، هو الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، الشهير بـ زيزو وأحد الأساطير التاريخية للنادي الأهلي.

تعشق التمثيل 

ورغم  دراستها التي لا علاقة لها بالتمثيل، تهوى بسنت شوقي التمثيل ومن أجل ذلك تركت العمل في الاستثمار وتلقت ورش تمثيلية في مصر والولايات المتحدة لتهيئ نفسها لدخول المجال.

ولعبت بسنت شوقي أول أدوارها عام 2013 في فيلم أسرار عائلية حيث لعبت دور شقيقة بطل العمل الفنان محمد مهران.

وشاركت بعدها في عدة أعمال أبرزها مسلسل اسم مؤقت، ومسلسل تحت السيطرة التي تعرفت من خلاله على محمد فراج ونشأت بينهما علاقة حب.

أكلت الدود والعناكب 

الظهور الأول على الشاشة لـ بسنت شوقي، كان من خلال برنامج Fear Factor Xtreme  الذي تم تصويره في الأرجنتين واعتمدت فكرته على تحديات صعبة وغير تقليدية، وصلت إلى حد وضع عناكب ودود في أفواه المتسابقين لقياس درجة وقوة التحمل.

والغريب في الأمر أن كل المتسابقات في التحديات خرجن من مبكرًا، لكن بسنت شوقي استطاعت استكمال البرنامج حتى آخره وفازت بمركز الوصيف خلف متسابق آخر.

 

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