وسط ضحك هستيري.. شابان يلقيان طفلًا فى ترعة المحمودية

بسبب هوس السوشيال..

أثار فيديو تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ، حالة من الغضب بين الأهالي في محافظة البحيرة، يوضح قيام شابين بإلقاء طفل من أعلى كوبري عائم بمنطقة أبو الريش التابعة لمدينة دمنهور، بهدف السخرية منه وسط بكاء واستغاثة الطفل.

وأوضح الفيديو أيضا قفز أحد الشبان لإنقاذ الطفل من المياه قبل الغرق وإخراجه على الفور، وسط حالة من الضحك الهستيري.

وناشدوا رواد السوشيال ميديا، الجهات المختصة بضبط الشابين ومحاسبتهم على ما حدث ليكونا عبرة لمن يستهين بحياة الآخرين، مؤكدين أن العناية الإلهية أنقذت الطفل من بين أيديهم، وأن الغرق كان يهدد حياته حتى قام أحدهم بإنقاذه.