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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

صدى البلد

يقول أندريه إيمار : إن الإنسان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القديم، عُمِّرت ما عُمرَت الحضارة الفرعونية، وبرهنَت على عَراقة ورسوخ لا مثيل لهما قط..

لذلك إن العودة للأسس التي قامت عليها هذه الحضارة هو بمثابة إزالة الغمام وإشراق جديد لهذه الأمة بل وأي أمة، ما حلّ الظلام وحلقت طيوره نحو وادينا العتيق سوى أننا تخلينا عن السير وراء خيوط فجر الضمير، وهربنا إلى كهوف مُوحشة بأعالي جبال الوهم، أي كانت أسباب الهروب التي دعتنا لهذا، المُهم أن نبدأ من جديد ونعود إلى الوادي، من هناك بزغَ فجر الضمير وأشرقت الحضارة أنحاء المعمورة فأضاءت أرجاء الوادي وما حوله، فـعمَّـرَت ما عمَّرت.

فالعودة تبدأ ببعث هذه القيم وإدراك النتائج الحضارية والمادي منها والمعنوي، أما عن الوسيلة فهي لاتحتاج للجماهير بل تبدأ بنخبة واعية وقرار وإرادة قومية في الأونة الاخيرة عملت الدولة على ذلك ويتجلى ذلك بوضوح منذ بدأت الدولة أفتتاح العديد من المتاحف وآخرها المتحف القومي للحضارة المصرية والأثر المعنوي الذي تركه موكب المومياوات الملكية المهيب في نفوس البعض ولكن يجب أن ننظر للجانب الآخر الذي رأى أن الأمر مجرد بزغ مادي على جثث هكذا صدمني احدهم لكن حينما هدأت من روعة التعقيب أدركت أننا بأحتياج إلى مزيد من فرض الوعي على نطاق أوسع  تشارك في النخب الأعلامية والسياسية والتعليمة والثقافية، فالاعلام له الحظ الاكبر في هذه المسألة وتسليط الضوء على ما تتخذه النخبة السياسية في هذا الصدد من خطوات بشكل مبسط وهادئ يوضح مدى أهمية ما يتخذ من إجراء مثل العائد المادي الذي يعود على الطبقة المحدودة فهذا الأمر هو الشغل الشاغل لها كما قال أحدهم لي " هو انا الفراعنة هتأكلني أو انا هستفاد من كل الصرف ده ايه"

أما التعليم ليس فقط يقتصر على تعليم اللغه المصريه القديمه أو دراسة عناوين التاريخ وفصوله بل إتاحة رحلات مجانية للطلاب مسابقات علمية وفنية وإدبية لها جوائز ذات قيمة مادية ومعنوية تعزز من أهمية الأمر و رواج اعلامي يُشعرهم بأهمية الأنجاز فالرواج الإعلامي في هذا الصدد للطلاب والباحثين لها صدى في النفوس مما يشجع الكثير بقيمة في ظل مايتم الترويج له من إسفاف وقيم متدنية لبعض الممارسات من غناء وأشياء لا معنى لها .

وعلى هذا المنوال يتم مع النخبة الثقافية من الأدباء والكتاب والصحفيين بل في كل المجالات الثقافية من الأدب والسينما والمسرح والتسليط على منجزات هذه وقيمتها ودراسة لكل جوانبها الحضارية في الفنون والعمارة والعلم أن اتجاه بعض من هذه النخب في جميع المجالات التي ذكرتها آنفا كفيل توجيه البعض الآخر لها ويمهد البحث والانشغال بها وينفتح نحو آفاق جديدة على جميع الأصعدة كافة ويخلق مزيج بين الماضي والحاضر وبعث روح الهوية
الا تستحق هذه الحضارة مشروع بعث قومي جديد أنها حضارة الوادي العتيق الذي لا يشيخ ابدا، هنا مصر هنا كان ميلاد المعاني الأولى لماهية الحضارة، ومهـد دبـيب الحياة الأنسانية، ومن ثَمًَ كان بزوغ فجر الضمير، ومنه أشاعت خيوط النهار في أرجاء المعمورة، افلا يحنو الشروق في العام مرتين بالعودة إلى هنا..! فكذلك كل شئ يحنّ لأصله ومهد أختلاقه وعلينا أن نشرق من جديد ونحقق نبوءة الأجداد في أن نبعث من جديد ولكن بعث من طراز فريد وفي ثوب ينسجه الاحفاد .

 

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