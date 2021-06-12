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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع بسكويت يستخدم الهوالك في إعادة التصنيع بالإسكندرية

البسكويت
البسكويت

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب، مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين وسط بشن حملات على بعض المصانع.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بسكويت بمنطقة برج العرب يستخدم الهوالك في إعادة التصنيع مرة اخرى واستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

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وقد تم تحريز الكميات عدد ٧ شكاير زنة السيارة الواحدة ١٠٠ كجم بإجمالي ٧٠٠ كجم هوالك، و٣ برميل صويا لسنين عبوة البرميل ٢١٠ كجم بإجمالي ٦٣٠ كجم مجهول المصدر، وعدد ٣٢ شيكارة لبن جاف زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي ١٦٠ كجم مجهول المصدر، وفي مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

كما شن حملات على قطاع محلات بيع الالكترونيات بشارع الملك حفني التابع لمنطقة المنتزه اول، وقد أسفرت الحملات عن تحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لأحد محلات بيع الالكترونيات وتم تحريز عدد ٣٠ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهول المصدر، وتحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع الكترونيات وتم تحريز عدد ٢٥ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع الكترونيات وتم تحريز عدد ٢٠ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهول المصدر، وتحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع الكترونيات وتم تحريز عدد ٢٥ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهول المصدر، وتحرير محضر غش تجارى وتقليد علامة تجارية لمحل بيع الكترونيات وتم تحريز عدد ٢٠ لفة سلك طول اللفة ١٠٠ متر مجهول المصدر.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي هذا بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على المواطنين من الغش التجاري.

اخبار المحافظات اخبار الاسكندرية مديرية التموين والتجارة محضر غش تجاري برج العرب

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