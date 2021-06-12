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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الصحة تحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

حذّرت وزارة الصحة السعودية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان.

ووجهت وزارة الصحة السعودية وفقاً لما ذكرته صحيفة عاجل، النصح للجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1077 حالة مؤكدة وتعافي 906 حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10267 حالة منها 1562 حالة حرجة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 464780 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 446960 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 16 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7553 حالة "يرحمهم الله جميعاً" وأجري 75059 فحصًا مخبريًّا.

وزارة الصحة السعودية السعودية تطبيق الاجراءات الاحترازية مستجدات كورونا الوفيات في المملكة

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