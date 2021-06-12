اليونان: إلغاء الاختبار الذاتي لمن تلقوا لقاح كورونا مطلع يوليو المقبل

أعلنت الحكومة اليونانية أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي لقاح فيروس كورونا لن يضطروا للخضوع لاختبار ذاتي إلزامي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.



وقال نائب رئيس الوزراء اليوناني أكيس سكيرتسوس - حسب صحيفة (كاثمريني) اليونانية، اليوم - إن "الحكومة خلال العام ونصف العام الماضيين فرضت إجراءات صحية عامة حدت من الحقوق الفردية من أجل حماية أعلى منفعة، وهي صحة الكثيرين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا.. ولكن منذ لحظة تلقيحهم يحق للمواطنين استئناف حياتهم الطبيعية".



وأضاف "يجب على أولئك الذين يختارون عدم التطعيم أن يفهموا أنه كلما تقدم المجتمع ككل نحو المناعة لن تكون هناك تدابير شاملة تؤثر على الجميع بدءا من الخريف"، لافتا إلى أن الإجراءات الصحية العامة ستظل مستمرة لكن لغير الملقحين فقط.