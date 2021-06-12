رئيس التجمع: تنسيقية شباب الأحزاب من الظواهر النبيلة فى المشهد السياسي

قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من الظواهر السياسية النبيلة فى المشهد السياسى المصرى، حيث نشأت كتعبير مباشر عن المكونات السياسية والفكرية للشباب المصرى ، وأيضا إنعكاس لتنوعهم الإجتماعى والثقافى والمهنى ، مع توافق تام بينهم على الهدف المشترك لهم جميعا ، وهو تقديم تجربة من العمل المؤسسى بينهم داخل كيان واحد.



وأضاف عبدالعال في تصريحات له بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس التنسيقية: "ماقدمته التنسيقية من مبادرات ، كان عامل حاسم للبرهنة على إمكانية العمل الوطنى المشترك رغم الاختلافات الثقافية أوالفكرية ،وإذا كان لبعض أعضائها شرف المشاركة فى التأسيس ، فهم أنفسهم المعنيون بالحفاظ على التجربة ومشاركة باقى الأعضاء فى الوصول لتصور استراتيجى لتطورها ، وتجذرها فى المجتمع ، اعتمادا على قدر معتبر من الاحتضان الشعبى لها".



ويوافق اليوم السبت، 12 يونيو، ذكرى مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد أن جاءت فكرة إطلاقها فى 16 مايو 2018 خلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر»، والتى استمع فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وقراءتهم فى الحياة الحزبية والسياسية في مصر.