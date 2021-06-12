لتفادي الإحراج .. 9 نصائح لاتقان اتيكيت الإنتهاء من الطعام

اتيكيت الإنتهاء من الطعام من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ما يضع البعض في مواقف محرجة مع الأخرين، وقدمت خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الأجتماعي فيسبوك، اتيكيت الإنتهاء من الطعام.

اتيكيت الإنتهاء من الطعام

-من المفضل وضع أدوات المائدة إلي جوار بعضها البعض أعلى الصحن مباشرة

-لا يوضع المنديل فوق الصحن بعد الفراغ من تناول الطعام

-لا يوضع المنديل على مقعدك أثناء النهوض، أو بعد الفراغ من تناول الطعام

-لا تضع أدوات المائدة فوق بعضها على شكل علامة أكس

-عند تناول الطعام في منزل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، يجب الامتناع عن النهوض بعد الإفراغ من الطعام، بل الانتظار حتى ينهي الأخرون طعامهم تلافيا لئلا يشعروا بالإحراج أو بضرورة الإسراع في الأكل.

-إذا فرغت من تناول الطعام لا تصمت حتى تشعر الأخرين بأنك تنتظرهم

-لا تنهض من مقعدك لإحضار صحن بعيد عنك أو لإبعاد صحنك بعد الانتهاء من تناول الطعام

-في حال كنت صاحب المنزل، ووجهت الدعوة إلي الأخرين لتناول الطعام في منزلك، يجب أن تستقبل كل الضيوف، حتى من حضر منهم متأخرا، وهو ما يسمح لك بمغادرة طاولة الطعام في أي وقت.

-في حال الفراغ من طعامك و انتظارك على الطاولة لحين انتهاء الأخرين، لا توجه الكثير من الأحاديث والأسئلة لشخص لا يزال منشغلا بتناول طعامه حتى لا يضطر إلي الحديث معك أثناء وجود الطعام داخل فمه وهو ما يجعله يتعرض للإحراج.

