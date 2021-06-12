عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتفادي الإحراج .. 9 نصائح لاتقان اتيكيت الإنتهاء من الطعام

صدى البلد

اتيكيت الإنتهاء من الطعام من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ما يضع البعض في مواقف محرجة مع الأخرين، وقدمت خبيرة الاتيكيت والمظهر إيمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الأجتماعي فيسبوك، اتيكيت الإنتهاء من الطعام.

 

اتيكيت الإنتهاء من الطعام

-من المفضل وضع أدوات المائدة إلي جوار بعضها البعض أعلى الصحن مباشرة
-لا يوضع المنديل فوق الصحن بعد الفراغ من تناول الطعام
-لا يوضع المنديل على مقعدك أثناء النهوض، أو بعد الفراغ من تناول الطعام
-لا تضع أدوات المائدة فوق بعضها على شكل علامة أكس
-عند تناول الطعام في منزل أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، يجب الامتناع عن النهوض بعد الإفراغ من الطعام، بل الانتظار حتى ينهي الأخرون طعامهم تلافيا لئلا يشعروا بالإحراج أو بضرورة الإسراع في الأكل.
-إذا فرغت من تناول الطعام لا تصمت حتى تشعر الأخرين بأنك تنتظرهم 
-لا تنهض من مقعدك لإحضار صحن بعيد عنك أو لإبعاد صحنك بعد الانتهاء من تناول الطعام
-في حال كنت صاحب المنزل، ووجهت الدعوة إلي الأخرين لتناول الطعام في منزلك، يجب أن تستقبل كل الضيوف، حتى من حضر منهم متأخرا، وهو ما يسمح لك بمغادرة طاولة الطعام في أي وقت.
-في حال الفراغ من طعامك و انتظارك على الطاولة لحين انتهاء الأخرين، لا توجه الكثير من الأحاديث والأسئلة لشخص لا يزال منشغلا بتناول طعامه حتى لا يضطر إلي الحديث معك أثناء وجود الطعام داخل فمه وهو ما يجعله يتعرض للإحراج.
 

اتيكيت الإنتهاء من الطعام قواعد الإتيكيت تناول الطعام الإتيكيت أدوات المائدة

موضوعات متعلقة

للسيدات.. تعرفي على أتيكيت المشية الصحيحة

خبيرة تشرح مفهوم فن الإتيكيت.. فيديو

ترشيحاتنا

بات أمرًا ملحًا.. محمد حجازي يكشف تطورا مهمًا في قضية سد النهضة

العليا للحج: المصريون لن يؤدون المناسك هذا العام.. ومسموح لهذه الفئة

أضرار الجرعات الخاطئة من فيتامين د

بعد واقعة متحرش قطار أسوان.. ما هى عقوبة ارتكاب فعل فاضح؟.. القانون يجيب

خالد الجندى: القرآن نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية ..فيديو

بشرى من مستشار المفتي لـ كل قلب متعلق بالحج ويسعى لأدائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

الجميلة التي أكلت العناكب والحشرات.. من هي بسنت شوقي زوجة محمد فرّاج ؟.. صور

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ