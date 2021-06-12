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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك الطرود البريدية تحبط تهريب عملات مصرية وعربية أثرية ..تفاصيل

جمارك الطرود البريدية
جمارك الطرود البريدية

أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، برئاسةمحمد محمود ، محاولة تهريب كميات من العملات الأثرية وبعض المقتنيات التراثية، واردة من المملكة المتحدة.


وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية في تقرير صادر عنها اليوم، إنه تم الاشتباه في أحد الطرود الواردة من المملكة المتحدة، ليتم اكتشاف انها تحتوي علي 7 أوراق نقد من العملات المصرية والعربية يشتبه في اثريتها، بالمخالفة للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 

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تم تشكيل لجنة جمركية من " مصطفى أمين ،محمد جمال الدين،جون جميل  " وتحرير محضر بالواقعة والعرض علي اللجان المختصة بوحدة الأثار بقرية البضائع التى  أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية وتخضع للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائية بين الدول في ٢٠١٠ .


تم اخطار هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية لإتخاذ الإجراءات  اللازمة..

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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