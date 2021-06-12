عمره 10 سنوات.. أصغر يوتيوبر مصرى فى علوم البرمجة

قال محمد السعيد، أصغر يوتيوبر مصرى فى علوم البرمجة، إنه تعامل مع اجهزة الحاسوب الآلى منذ كان في عمر الـ 6 سنوات عن طريق محاولة معرفة مبادئ الاجهزة التكنولوجية، لافتا إلى أنه بدأ تعلم البرمجة عن طريق بعض الألعاب وكان يتطلع وقتها إلى معرفة طرق تعلم كيفية صنع هذه الألعاب.

وأضاف “ السعيد ”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، انه بدأ التركيز في علوم البرمجة عن طريق تعلم بعض لغات البرمجة عن طريق 5 لغات وكان يجلس على أجهزة الحاسوب الآلى ساعتين يوميأ لتعلم كل ما هو جديد فى علوم البرمجة.

وأشار إلى أن يمارس الرياضة ومنها السباحة ، كرة القدم ، وقام بتأسيس قناة على اليوتيوب لتعليم الأطفال علوم البرمجة ووصل عدد مشتركيها 21 ألف مشترك وقام بمساعدة الأطفال في علوم البرمجة، منوها إلى أن والده يساعده فى بعض الخطوات ويقوم بتخصيص وقته للتعلم والرياضة.