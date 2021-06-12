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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير تونسي: فرجاني ساسي يفجر أزمة في الزمالك

فرجاني ساسي نجم فريق
فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك

سلط تقرير تونسي الضوء، على اقتراب رحيل فرجاني ساسي عن نادي الزمالك، قبل انتهاء الموسم الحالي.

 وعنونت صحيفة "المغرب" التونسية:" فرجاني ساسي يفجر أزمة في أركان الزمالك المصري".

وذكرت الصحيفة التونسية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يخشى عدم استكمال فرجاني ساسي عقده لنهاية الموسم الجاري، بعد إرسال محاميه خطابا للقلعة البيضاء، يؤكد انتهاء عقده بنهاية  شهر مايو الماضي.

وأوضح التقرير، أن الزمالك مهدد بفقدان فرجاني ساسي في المرحلة الحاسمة من مسابقتي الدولي والكأس، حيث سيكون غيابه ضربة موجعة للفريق الأبيض.

وأشار التقرير، إلى أن فريق الزمالك، يستهدف استعادة لقب الدوري المصري الغائب منذ موسم 2014 - 2015، وكسر تفوق الآهلي الذي سيطر على اللقب آخر 5 سنوات.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني “ مع تبقى 6 مبارياته مؤجله له”.

في سياق متصل، أكد طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك أن الشئون القانونية تدرس موقف فرجاني ساسي حال ابتعاده عن المشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة .

وقال “جبريل”، خلال تصريحات تلفزيونية، “فرجاني ساسي حصل على مستحقاته المتأخرة بالكامل وخاطبنا بأن 30 مايو هو آخر موعد لسداد مستحقاته ونجحنا في ذلك”.

وتابع “من المفترض عودة فرجاني ساسي إلي القاهرة يوم 15 أو 16 يونيو الجاري، ولن نستبق الأحداث، ولكن المحامي والشئون القانونية يدرسون الأمر”.

واختتم المدير المالي لنادي الزمالك “في منتصف الشهر الجاري سيصدر الزمالك بيانا يوضح كافة الأمور المتعلقة بالتجديد لـ فرجاني ساسي”.

ومن المقرر أن يصل فرجاني ساسي، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصيره مع نادي الزمالك، بشكل نهائي.

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