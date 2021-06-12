وفاة يوتيوبر شهير بعد 7 ساعات من عملية قلب مفتوح

توفى يوتيوبر بريطاني شهير عن عمر يناهز 17 عامًا، بعد اجرائه عملية قلب مفتوح لمدة 7 ساعات.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان أليكس دراجومير ، البالغ من العمر 17 عامًا ، والمعروف باسم السير كيبستا، يعقب على مباريات كرة القدم البريطانية عبر قناته على اليوتيوب ، حيث استخدم منصته مؤخراً للتحدث عن الفترة التي قضاها في المستشفى.

وأوضحت الصحيفة، أن شقيقة اليوتيوبر المراهق أكدت لمتابعيه خبر وفاته بعد عملية قلب يوم الخميس الماضي.

ودونت شقيقة اليوتيوبر: "ربما بالفعل اغلبكم يعلم ان اخي لتوفى اليوم"، مضيفة: "لقد خضع لعملية جراحية صعبة للغاية استغرقت سبع ساعات لكن قلبه لم يعد يتحمل ، وكان ضعيفًا جدًا بحيث لا يستطيع البقاء على قيد الحياة".

وتابعت: "شكرًا جزيلاً لأولئك الذين دعموا أليكس خلال رحلته بالمستشفى - لقد كنتم جميعًا مدهشين جدًا! لقد حرصتم عليه جميعًا، ومنحته الطاقة للاستمرار! "