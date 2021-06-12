عصام الحضري لـ متابعيه: قاعدة النجاح ..ابدا.. استمر ..تصل

شارك الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ومدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة له اثناء تدريبه حراس سيراميكا



وعلق عصام الحضري على الصورة قائلا "قاعدة النجاح ..ابدا.. استمر ..تصل ".



واحتفل السد العالي عصام الحضري بخطوبة ابنته شدوى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور أهالي العروسين وعدد من نجوم الكرة ونجوم الفن.

ظهرت العروس شدوى عصام الحضري في الإطلالة الأولى بصحبة شقيقاتها ووالدتها صابرين وهي تضع المكياج وتستعد لحفل الزفاف مرتدية روب أبيض مع التاج اللامع ثم استبدلته ببلوزة أوف شولدر بيضاء