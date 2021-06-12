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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعلن عودة أشرف بنشرقي إلى القاهرة

أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

أعلن الإعلامي  خالد الغندور عن موعد عودة المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك إلى القاهرة قادما من المغرب.

 

وشارك أشرف بنشرقي ضمن معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي الذى تخلله خوض مباريات ودية.

 

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أشرف بنشرقي يصل الثلاثاء القاهرة.

 

وغاب أشرف بنشرقي عن مباراة أسود الأطلس أمام غانا ولازم دكة البدلاء فى المباراة التي فاز بها منتخب المغرب بهدف دون رد.

 

وينتظر المنتخب المغربي لعب مباراة ودية أخرى أمام بوركينا فاسو اليوم السبت ليواصل منتخب أسود الأطلسي استعداداته لتصفيات كأس العالم بالدوحة 2022.

 

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة التاسعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، برفقة كل من غينيا وغينيا بيساو والسودان.

 

وجاءت قائمة منتخب المغرب التى أعلن عنها وحيد خليلوزيتش لـ مباراتي غانا وبوركينا فاسو على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: ياسين بونو ومنير القجوي وأنس زنيتي ورضا تنكواتي.

 

خط الدفاع: غانم سايس ونايف أكرد وجواد الياميق وسفيان شكلا وأشرف حكيمي وأيوب الأملود وأدم ماسينا وأشرف لزعر وسامي مايي.

 

خط الوسط: سفيان أمرابط ويحيى جبران وعادل تعرابت وأيمن برقوق وسليم أمال الله وإلياس شاعر.

 

خط الهجوم: حكيم زياش ومنير الحدادي وأيوب الكعبي وسفيان رحيمي وزكريا أبو خلال ويوسف النصيري وأشرف بن شرقي.

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