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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالورود والأشجار الصناعية.. مراحل تصنيع الديكورات المنزلية بخامة الفيبر جلاس

صدى البلد

تقدر الصناعات اليدوية بحجم الجهد المبذول بها، والذي يكسبها تميز من نوع خاص، وتعد صناعة الديكورات بخامة الفيير جلاس حرفة تحمل الكثير من الخطوط الأبداعية، والتي تضفي لمسة جمالية بديكور المنازل، وخاصة مع تزينها بالورود الملونة والأشجار الصناعية.


ورصدت عدسة صدى البلد، مراحل صناعة هذه الديكورات من ورشة الفنون التشكيلية بالقناطر الخيرية، وذكر مصطفى حداد، أحد صناع هذه التحف الجمالية، أن المواد الخام التي تدخل في التصنيع؛ هي: الفيبر جلاس، والبوليستر، والسيليكون، والألياف الزجاجية، والتي تمر بمراحل عديدة حتى نصل للشكل النهائي.


وينتج أشكال كثيرة من الزهريات والأطارات والتحف، حسب طلب الزبون والذوق الخاص بكل منهما، والذي يختلف حسب شكل القالب والألوان والأحجام، وتعتبر الأسعار مناسبة للجميع مقارنة بالتحف المستوردة، فتتراوح أسعار الزهريات ما بين ٦٥ جنية إلى ٩٠ جنية، على عكس المستورد الذي يتعدى ال٢٠٠ جنيه.


وتمر صناعة هذه التحف المنزلية اليدوية بعدة مراحل؛ أولها صناعة القوالب التي تحمل الزهور والأشجار الصناعية، والتي تتطلب وقت كافي لتصبح صلبة بعد خلط المواد الخام السائلة بنسب ما، ومن ثم يتم تلوينها حسب الطلب، وتصبح جاهزة للمراحل التالية.


ويتم تثبيت فروع الورد والشجر الصناعي بألوانه المختلفة عن طريق الجبس، وبعد أن يتم تشكيله من الأسلاك المعدنية، ودهنه بألوان جذابة، فيتم تصنيعه بأشكال مختلفة تناسب كل الاذواق.


ومن أهم ما يميز هذه الديكورات أنها غير قابلة للفناء والتلف، كما أنها لا تتأثر بالمياة، وذلك نتيجة للمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، كما أنها تضفي لمسة جمالية مميزة، وتعد من المقتنيات الفريدة لانها صناعة مصرية يدوية. 

مراحل تصنيع الديكورات من الفيبر جلاس

مراحل تصنيع الديكورات من الفيبر جلاس
مراحل تصنيع الديكورات من الفيبر جلاس
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ديكورات منازل فيبرجلاس شغل هاند ميد تصاميم عصرية ديكورات يدوية حرفة يدوية

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