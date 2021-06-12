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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفرنسية كلوفيل تتصدر منافسات السباحة في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تصدرت الفرنسية إيلودي كلوفيل صاحبة فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تصفيات السباحة لنهائي فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.


وجاءت إيلودي كلوفيل في المركز الأول بمنافسات السباحة برصيد 292 نقطة وزمن قدره 2:09.48دقيقة بينما احتلت جولناز جوبايدولينا لاعبة منتخب الاتحاد الروسي المركز الثاني برصيد 290 نقطة وزمن قدره 2:10.35دقيقة واحتلت الإيطالية أليس سوتيرو في المركز الثالث برصيد 288 نقطة وزمن قدره 2:11.42دقيقة.


واحتلت هايدي عادل لاعبة المنتخب الوطني المركز 34 برصيد 253 نقطة زمن قدره 2:28.96دقيقة.


ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.


ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020. 


ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان. 
الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

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إيلودي كلوفيل بطولة العالم للخماسي الحديث اولمبياد طوكيو بطولة العالم لليزر المنتخب المصري

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