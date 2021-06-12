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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديل فرجاني ساسي؟ .. ماذا قدم وليد الكرتي مع الوداد الفترة الماضية

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن اقتراب وليد الكرتي نجم وسط الوداد المغربي من الانضمام إلى نادي الزمالك فى الفترة المقبلة بعدما أعلن فرجاني ساسي الرحيل عن القلعة البيضاء.

وذكرت صحيفة "LE 360" المغربية ، أن الفرنسي باتريس كارتيرون أبلغ إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع وليد الكرتي نجم الوداد المغربي فى الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب كارتيرون فى التعاقد مع موهبة الوداد المغربي من أجل تدعيم صفوف نادي الزمالك بعد اقتراب فرجاني ساسي من الرحيل عن القلعة البيضاء.

وارتبط اسم وليد الكرتي داخل نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي الماضي بعد أن تمسك فوزي البنزرتي باللاعب.

ويعتبر الكرتي صاحب الـ26عاما أحد أبرز لاعبي الوداد في الموسم الحالي، حيث شارك في 32 مباراة سواء كانت محلية أو قارية ليسجل خمسة أهداف ويصنع مثلها.

وحسب “ترانسفير ماركت” ساهم الكرتي صاحب الـ26، فى 10 أهداف هذا الموسم، سجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف.

كما تبلغ قيمته التسويقية 675 ألف يورو.

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