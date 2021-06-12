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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية مستمرة في إزالة الأنقاض بـ قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، لقطات ترصد مواصلة العمل في قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار.

 

ورصدت استمرار المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية في إزالة الأنقاض وركام المنازل بغزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وكانت مصر قد توسطت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى قطاع غزة 21 مايو الماضى، كما أرسلت مصر وفدين أمنيين فى وقت لاحق إلى قطاع غزة وإسرائيل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

 

وفى السياق ذاته، نظمت بعثة الهجرة الدولية فى مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، مبادرة تبرعات لأدوات طبية، بالإضافة إلى تبرعات عينية وغذائية لدعم الاستجابة الطارئة لأزمة الفئات المهاجرة والنازحة من غزة إلى مصر.

 

ودخلت المعدات المصرية، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وبدأت بالفعل فى عملية إزالة الركام وأنقاض التى دمرها القصف الإسرائيلى، تمهيدا لبدء عملية إعادة إعمار غزة.

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