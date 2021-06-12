إحباط تهريب طرد عملات أثرية داخل قرية البضائع في مطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك طرود البريد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات المصرية والعربية الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ الذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاءت عملية الضبط بناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي مفادها وجود أشياء مخالفة ضمن مشمول البوليصة رقم 78525496304 برقم محجوزات 10525 والواردة من انجلترا.

وبالعرض علي جون جميل مدير جمرك فيدكس قرر تشكيل لجنة من مصطفى أمين مأمور الحركة والأستاذ محمد جمال الدين مدير إدارة الحركة لمعاينة المشمول فتبين وجود 7 عملات ورقية ونقديه مصرية وعربية متنوعة يشتبه فى كونها أثرية .



وتم عرض العملات على وحدة الأثار بقرية البضائع التى أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية وتخضع للقرار الجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثية والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه طبقا لاتفاقية اليونيسكو والاتفاقيات الثنائيه بين الدول في ٢٠١٠.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 4 لسنة 2021 بالواقعه والتحفظ على المضبوطات .

39966940-8b3f-429b-82a3-03cddcd87ee6

eb52783f-eec6-4b40-ab41-9806edfa154d

f1984055-9fac-4985-91e3-abb569574604

fff9be39-31b5-4353-9d52-96fcc443d603

4f0e4450-2215-46e5-9712-c33a18eef562