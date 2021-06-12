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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حياة كريمة.. مواطن يتبرع بقطعة أرض 500 متر لإقامة محطة رفع للصرف الصحي فى بنى سويف

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية ببني سويف

التقي وزير التنمية المحلية بالمواطن محمد علي خليفة أحد مواطني قرية بني خليفة الذي تبرع بقطعة أرض يمتلكها تبلغ مساحتها حوالي ٥٠٠ متر مربع  لإقامة محطة رفع لخدمة مشروع الصرف الصحي بالقرية وعدد من العزب المجاورة . 

 وأكد المواطن أنه حرص علي التبرع بقطعة الأرض حباً لمصر والقيادة السياسية خاصة في ظل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لخدمة كافة المواطنين  ولسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لأهالي قريته وبعض العزب المجاورة .

و تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الأعمال الإنشائية  لمشروع الصرف الصحى بقرية بنى خليفة التابعة لمركز ناصر ضمن برنامج تطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

شارك في الجولة الدكتور هشام الهلباوي المشرف علي برنامج تطوير الريف المصري بوزارة التنمية المحلية ونواب المحافظ والسكرتير العام ومسئولي مبادرة حياة كريمة بالوزارة والمحافظة .

واستمع شعراوي والمحافظ  لعرض  عن سير العمل في المشروع والذي سيخدم أكثر من 4000 نسمة بقرية بني خليفة ، ويتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد ، حيث يجرى العمل حالياً بخطوط الشبكات والانحدار ، ومن المقرر نهوه خلال 12 شهراً .

وطالب وزير التنمية المحلية الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع لسرعة دخوله الخدمة خاصة في ظل الأهمية الكبري لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية مباشرة .

وأشاد اللواء محمود شعراوي بالجهود المنفذة على أرض محافظة بنى سويف ، التي شملت كافة المجالات والقطاعات ، معربا عن تقديره لمنظومة العمل التي يقودها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم والتي تعمل من خلال رؤية واستراتجية متكاملة ، تحت مظلة الرؤية التنموية التي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية ، مثنيا على نجاح محافظ بنى سويف في الاستفادة من العناصر الشابة وتأهيل الكوادر الشبابية التي أصبحت عناصر يعتمد عليها في كثير من الملفات .

وحرص وزير التنمية المحلية علي توجيه التحية للعمال المشاركين في تنفيذ المشروع علي الجهود التي يقوموا بها علي مدار اليوم ، وطالبهم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم للحد من الإصابة بفيروس كورونا .

وحرص اللواء محمود شعراوي علي تلبية طلب العمال بالتقاط صورة تذكارية معهم أثناء تنفيذ المشروع والذين قدموا له الشكر علي هذه اللافته الطيبة  .

 

 

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية ومحافظ بني سويف الصرف الصحى تطوير الريف المصري حياة كريمة

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