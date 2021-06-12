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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لـ بيراميدز قبل مواجهة سموحة فى الدوري والرجاء بالكونفدرالية

بيراميدز
بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز ، عن حقيقة غياب عبدالله السعيد صانع الالعاب ، وأحمد الشيخ جناح الفريق ، والمهاجم الاوروجواني دييجو رولان عن مباراة سموحة فى الدوري المصري والرجاء البيضاوي فى الكونفدرالية الافريقية .

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"صدي البلد" ، أن المسحة  الطبيه الخاصة بكلا من عبدالله السعيد والشيخ ورولان جاءت سلبية وتماثلو للشفاء تماما .

وشدد المصدر ، علي أن الثلاثي أصبحوا جاهزين للعودة للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراتي سموحة والرجاء البيضاوي .

وتابع المصدر: ، اليوم سوف يصل الثلاثي لمقر النادي للإنتظام فى التدريبات علي ملعب الدفاع الجوي .

ويواجه بيراميدز  سموحة يوم الثلاثاء المقبل وسيواجه الرجاء المغربى فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى التاسعة مساء يوم 20 يونيو الجارى باستاد الدفاع الجوى فى مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب فى التاسعة مساء يوم 27 يونيو الجارى باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.

بيراميدز عبدالله السعيد احمد الشيخ دييجو رولان الدوري المصري سموحة الرجاء البيضاوي الكونفدرالية الإفريقية

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