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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا: 3 طرق سهلة لاستخدام واتساب على أجهزة مختلفة.. هواوي تفاجئ مستخدمي هواتفها الحالية بهذا الإجراء

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فيسبوك تستحوذ على استوديو BigBox مطور شبيهة "فورتنايت"
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، الجمعة، استحواذها على استوديو آخر مطور للعبة واقع افتراضي شهيرة، حيث قامت عملاقة التواصل الاجتماعي بإضافة العديد من استوديوهات ألعاب الواقع الافتراضي على مدار العامين الماضيين إل محفظتها.

 

هاكرز يسرقون بيانات أكثر من 20 مليون حساب على فيسبوك وآبل.. ابحث عن حسابك بينهم
 

اكتشف خبراء الأمن السيبراني، مجموعة ضخمة من البيانات المسروقة، ضم قاعدة احتوت على 26 مليونًا من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بمستخدمي مواقع الويب الشهيرة من بينها أمازون، وآبل، وفيسبوك، ونتفليكس.

 

احصل على التحديث فورا.. اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة بـ جوجل كروم
 أصدرت شركة جوجل Google، تحديثا جديد لمتصفح الويب التابع لها كروم Chrome، إذ ينصح الفريق الأمني بالشركة مستخدمي مستعرض الويب الشهير عبر أجهزة Windows و Mac ، والهواتف المحمولة، بضرورة تحديث التطبيق على الفور.

 

عند الترقية إلى HarmonyOS 2.. هواوي تفاجئ مستخدمي هواتفها الحالية بهذا الإجراء

تتوالى الأخبار السارة من شركة هواوي Huawei، خلال هذا الشهر مع إعلان عملاقة تصنيع الهواتف الذكية الصينية بشكل رسمي عن نظامها التشغيلي البديل لأندرويد، ثم بعدها بساعات أعلنت عن طرح تحديث HarmonyOS 2 لهواتف مستخدميها في الصين، والآن تفاجئ الشركة مستخدميها بإجراء جديد.

 

3 طرق سهلة لاستخدام واتساب على أجهزة مختلفة
أصبح واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأول في العالم، مع أكثر من ملياري مشترك يستخدم خدمة التراسل شهريا، حيث جعلت وظائف التطبيق الأساسية وسهولة استخدامه والموثوقية والأمان الذي توفره الخدمة، استخدام تطبيق الدردشة أكثر سهولة وشيوعا.

 

تسريبات تكشف سعر سامسونج Galaxy M32 قبل إطلاقه رسميا
 كشفت التقارير الأخيرة أحدث المعلومات حول هاتف Galaxy M32، حيث من المحتمل أن تطلق شركة سامسونج ، هاتفها الجديد في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

 

متي تطلق جوجل الإصدار النهائي من أندرويد 12 لـ هواتف Pixel؟
 أطلقت شركة جوجل Google، النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل أندرويد 12، لسلسة هواتفها بيكسل Pixel، التي تأتي بعد ثلاث معاينات للمطورين تجلب ترقيات قليلة لنظام التشغيل.

هواوي تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا الهواتف الذكية

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