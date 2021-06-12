عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

19087 طالباً يؤدون الامتحان في 12 كلية بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 19087طالباً وطالبة وذلك لليوم العاشر على التوالى.

فحص 8435 سيدة لدعم صحة المرأة في كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يوضح أبرز محاور "حياة كريمة"

وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم السبت الموافق إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى"  9059" طالباً وطالبة الامتحان وبلغ عدد الغياب 257طالبًا، إضافة إلى أداء 19 طالبًا امتحانتهم داخل لجان خاصة  و تقدم 7 طلاب باعتذار عن أداء الامتحانات «تخوف كورونا».

وأضاف رئيس الجامعة، أنه خلال الفترة المسائية أدى  8712 طالباً وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب 347  طالباً وأدى 25 طالباً وطالبة الامتحانات داخل لجان خاصة كما تقدم 8 طلاب تخوف في الفترة المسائية.

جامعة كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ الامتحانات كفرالشيخ الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني

موضوعات متعلقة

رئيس مركز ومدينة بيلا يتابع أعمال النظافة وإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب

إنشاء مدارس وإحلال وتجديد كباري وصرف صحي في مطوبس بكفر الشيخ.. صور

صحة كفر الشيخ تعلن مواعيد حملة «حقك تنظمي» في كل المدن والمراكز

مواهب شبابية.. طالب جامعي يبدع في الإنشاد الديني بكفر الشيخ.. فيديو وصور

حقيقة ظهور تمساح في ترعة بـ كفر الشيخ

استجابة لرواد مصيف بلطيم… محافظ كفر الشيخ يتابع التشغيل التجريبي لبوابة شاطئ الأمل

ضبط 17 محاولة غش في امتحانات جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: وصول أحدث جهاز رادار أرضي في العالم.. صور

ترشيحاتنا

بات أمرًا ملحًا.. محمد حجازي يكشف تطورا مهمًا في قضية سد النهضة

العليا للحج: المصريون لن يؤدون المناسك هذا العام.. ومسموح لهذه الفئة

أضرار الجرعات الخاطئة من فيتامين د

بعد واقعة متحرش قطار أسوان.. ما هى عقوبة ارتكاب فعل فاضح؟.. القانون يجيب

خالد الجندى: القرآن نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية ..فيديو

بشرى من مستشار المفتي لـ كل قلب متعلق بالحج ويسعى لأدائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

الجميلة التي أكلت العناكب والحشرات.. من هي بسنت شوقي زوجة محمد فرّاج ؟.. صور

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ