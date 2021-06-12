19087 طالباً يؤدون الامتحان في 12 كلية بجامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، إن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 19087طالباً وطالبة وذلك لليوم العاشر على التوالى.

وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم السبت الموافق إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى" 9059" طالباً وطالبة الامتحان وبلغ عدد الغياب 257طالبًا، إضافة إلى أداء 19 طالبًا امتحانتهم داخل لجان خاصة و تقدم 7 طلاب باعتذار عن أداء الامتحانات «تخوف كورونا».

وأضاف رئيس الجامعة، أنه خلال الفترة المسائية أدى 8712 طالباً وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب 347 طالباً وأدى 25 طالباً وطالبة الامتحانات داخل لجان خاصة كما تقدم 8 طلاب تخوف في الفترة المسائية.