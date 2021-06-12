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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إنهاء خدمة عامل بشاطئ المندرة بعد فرض إكرامية

جولة محافظ الإسكندرية
جولة محافظ الإسكندرية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة مفاجئة بعدد من الشواطئ على طول الكورنيش لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، كما تفقد شاطئ المندرة المجاني والرامب المخصص به لذوي الهمم.


جاء ذلك بمرافقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

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وخلال الجولة، أوضح المحافظ بأنه أمر بإنهاء خدمة عامل بشاطئ المندرة المجاني بعد فرض إكرامية على أحد رواد الشواطئ. 

 
وشدد المحافظ بالقضاء على كل أشكال الاستغلال والابتزاز، مطالبا بالتعامل بكل حزم واتخاذ إجراءات رادعة لمن يخالف التعليمات الصادرة بشأن تنظيم العمل على الشواطئ.

واستفسر المحافظ من مرتادي الشواطئ عن مستوى الخدمات، وطالبهم بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أصدرتها المحافظة والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ. كما وجههم بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات تقع بالشواطئ للتعامل الفوري معها.

اخبار المحافظات اخبار الاسكندرية الإجراءات الاحترازية انتشار جائحة كورونا جائحة كورونا

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