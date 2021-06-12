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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. القومي للسينما يقيم عرضا خاصا لأفلام وحدة دعم الشباب

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" احتفالية خاصة بنادي سينما الشباب وذلك لإقامة عرض خاص لأفلام وحدة دعم سينما الشباب التابعة للمركز القومى للسينما غدا السبت.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "البطاطا" للمخرج "محمد البدرى" وفيلم "فرحه" للمخرجه "جيهان إسماعيل" وهي أفلام من إنتاج الوحدة.

يأتي ذلك بحضور لفيف من النقاد  و السينمائين ومنهم المخرج الكبير "علي بدرخان" و"عادل قطب" والدكتور "محمد عسر" والفنانه "مادلين طبر" والفنان "شريف خير الله" والمنتجة" نيفين كامل" والفنان" اشرف سرحان" ودكتور "علاء عبد العزيز" الدكتور "محمد شيحة، الدكتورة "نبيلة حسن" ، الدكتورة" عبير فوزى" والفنان" محمود متولى".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي" طارق الشناوى" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن وحدة دعم أفلام الشباب قام بتأسيسها السيناريست "محمد الباسوسي" تحت إشراف الناقد السينمائى "أحمد عسر" وعضويه كلا من الناقد السينمائي أحمد النبوي والدكتوره ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما .

وتهدف الوحدة  إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائين لتفريغ طاقتهم الإبداعية والعمل على تطويرها من خلال تقديم التوجيهات والتقويم على أيدى متخصصين من كوادر المركز القومى للسينما وأيضا مساعده الشباب بالمساهمات اللوجيستيه التى سوف يوفرها المركز من معدات تصوير كامله ووحده مونتاج وأماكن تصوير وتسهيلات أخرى تنجز العمل بداخلها لصالح الشباب.

يشار إلى أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.

إيناس عبد الدايم ارتداء الكمامات الطبية المركز القومي للسينما الفنانة مادلين طبر الدكتورة ايناس عبد الدايم محمود متولي طارق الشناوى

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