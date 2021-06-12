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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى

صدى البلد

استقر موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على الطريقة التى سيواجه بها فريق الترجى التونسى السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والتى ستقام فى ملعب رادس الأوليمبي.

وحرص موسيمانى على عقد العديد من الجلسات مع معاونيه خلال التدريب الأول الذى أقيم بإستاد مختار التتش بعد الراحة السلبية التى منحها للاعبيه لمدة 6 أيام، وناقش المدرب الجنوب إفريقى طريقة لعب المنافس على إستاد رادس.

وحسب الجلسة فإن الأهلى سيخوض المباراة بتشكيل متوازن بين الهجوم والدفاع، وسيكون كلمة السر هو محمد مجدى أفشه، إذا كان لائقا للمشاركة أساسيا من البداية فإن الاعتماد الأساسى سيكون على الهجمة المرتدة بحثا عن هدف مبكر يربك به حسابات الترجى بجانب قدرة الاحتفاظ بالكرة لدى اجايى الذى فاجأ الجهاز الفنى عقب عودته من نيجيريا بوصوله للوزن المثالى.

ويعتمد موسيمانى فى الأغلب على تشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه أحمد رمضان بيكهام (رامى ربيعة) وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول واليو ديانج وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشه (وليد سليمان) واجايى ومحمد شريف.

 

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