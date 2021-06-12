عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعاطل شارك مع آخرين في قتل صاحب مزرعة بالشرقية

المؤبد لعاطل شارك
المؤبد لعاطل شارك مع آخرين في قتل صاحب مزرعة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، حكمها بالسجن المؤبد لعاطل على خلفية اشتراكه مع آخرين فى قتل صاحب مزرعة دواجن أثناء السطو على المزرعة لسرقته وذلك بعد قيام المتهم بعمل إعادة إجراءات للقضية حيث صدر ضده وباقى المتهمين أحكاما بالمؤبد.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز منيا القمح يفيد قيام "هلال م هـ" واخرين بقتل المجنى عليه "أحمد س"، صاحب مزرعة دواجن عمدا مع سبق الإصرار خلال السطو على مزرعة الدواجن.

 

وأضافت التحريات أن المتهم الأول أطلق عياراً نارياً عندما حاول المجني عليه اعتراض طريقهم مما أدى إلى إصابته ووفاته فى الحال فيما تواجد باقى المتهمين في مسرح الجريمة.

 

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم والتحفظ عليهم وتم تحويلهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 3786 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 700 لسنة 2014  والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وعلي جانب آخر فقد لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق مفترقة داخل عيادة طبيب بشرى بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى أبوكبير بوصول" أية ي أ " 22 عاما تعمل بعيادة طبيب بشرى بندر أبوكبير مصابة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفي خاص، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3580 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

 

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق ببتوجاز بعيادة طبيب بشرى وأسفر الحريق عن إصابتها أثناء العمل فى العيادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة .

منيا القمح المؤبد النيابة العامة مدير امن الشرقية جنايات الزقازيق امن الشرقية محافظة الشرقية الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق مسرح الجريمة

موضوعات متعلقة

أهالي قرية الحجيرات في قنا يشكون من تلوث مياه الشرب

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

إنشاء معمل للأمان الحيوي وتسجيل 25% من إنتاج الدراسات السريرية.. مجهودات جديدة من جامعة القاهرة لمجابهة كورونا

ما حكم أخذ شيء من شخص بسيف الحياء؟ أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

بات أمرًا ملحًا.. محمد حجازي يكشف تطورا مهمًا في قضية سد النهضة

العليا للحج: المصريون لن يؤدون المناسك هذا العام.. ومسموح لهذه الفئة

أضرار الجرعات الخاطئة من فيتامين د

بعد واقعة متحرش قطار أسوان.. ما هى عقوبة ارتكاب فعل فاضح؟.. القانون يجيب

خالد الجندى: القرآن نظم حركة أهل البيت داخل الغرف المنزلية ..فيديو

بشرى من مستشار المفتي لـ كل قلب متعلق بالحج ويسعى لأدائه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

الجميلة التي أكلت العناكب والحشرات.. من هي بسنت شوقي زوجة محمد فرّاج ؟.. صور

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

ليفربول يحسم قراره بشأن مستقبل محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

فيديو جراف.. كواليس رفض مدرسة قبول طفلة بسبب شعرها

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ