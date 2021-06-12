المؤبد لعاطل شارك مع آخرين في قتل صاحب مزرعة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، حكمها بالسجن المؤبد لعاطل على خلفية اشتراكه مع آخرين فى قتل صاحب مزرعة دواجن أثناء السطو على المزرعة لسرقته وذلك بعد قيام المتهم بعمل إعادة إجراءات للقضية حيث صدر ضده وباقى المتهمين أحكاما بالمؤبد.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز منيا القمح يفيد قيام "هلال م هـ" واخرين بقتل المجنى عليه "أحمد س"، صاحب مزرعة دواجن عمدا مع سبق الإصرار خلال السطو على مزرعة الدواجن.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول أطلق عياراً نارياً عندما حاول المجني عليه اعتراض طريقهم مما أدى إلى إصابته ووفاته فى الحال فيما تواجد باقى المتهمين في مسرح الجريمة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم والتحفظ عليهم وتم تحويلهم الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 3786 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 700 لسنة 2014 والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب آخر فقد لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق مفترقة داخل عيادة طبيب بشرى بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً من مستشفى أبوكبير بوصول" أية ي أ " 22 عاما تعمل بعيادة طبيب بشرى بندر أبوكبير مصابة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى، وتم تحويلها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتم نقلها من قبل أسرتها إلى مستشفي خاص، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3580 إدارى مركز شرطة أبوكبير.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق ببتوجاز بعيادة طبيب بشرى وأسفر الحريق عن إصابتها أثناء العمل فى العيادة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة .