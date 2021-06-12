عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

لقد أصبح تأمين رغيف العيش همّ كثير من الأسر المصرية، ولا بد أن يكون هو همّ الحكومة أيضا .المؤشرات تبشر بخير ولكن تأمين رغيف العيش لن ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة. كما لن تغير الأموال المتدفقة على مصر من الداخل والخارج من وضع مصر، ما لم يصاحب ذلك تغيير في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية.

مصر بحاجة إلى ثقافة مجتمع جديدة في التخطيط والتنفيذ والمهنية والعمل والعلم والإعلام يفتقد لها

ويأخذ مسارا غير مسارات المجتمع ..تجده بعيدا كل البعد عن الواقعيه التى تمس الصغير والكبير من أبناء الوطن

إيجاد الثقافة الجديدة في المجتمع المصري هي مهمة الحكومة والتعليم والإعلام وهذا يتطلب تغييرا في النهج المتبع حاليا

هناك طفرة نلاحظتها فى إعادة بناء وهيكلة البنية التحتية لجميع مرافق الدولة وكذلك تأمين الطرق

وإنشاء عدد من المدن الجديدة والتى تتيح فرص عمل لعدد كبير من الشباب

ولكن نريد بجانب ذلك كله لمصر أن تكون فى مصاف دول القمة نريدها يابان الدول العربية

وذلك بالاهتمام بمجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والتعليم

ندرك جميعا الأعباء المالية على الحكومة وان مانتمناه يحتاج إلى ميزانيات

مالية أضعاف ما توفره الدولة ولكن من الممكن أن تكون البداية بإيجاد ثقافة

جديدة فى المجتمع المصرى ترسخ أفكار الإعمار والتجديد والنهوض بالدوله

على فترات متفاوتة بسواعد أبنائها وكذلك الوقوف بجانب الدولة فى معاقبة

معاول الهدم والتخريب وأرباب الفساد والرشوة والمحسوبية وهدم المؤسسات

وايضا الالتفات إلى النماذج المشرفة فى شتى المجالات

والاستفادة من خبراتهم وكذلك دور رجال الأعمال فى

بناء وطنهم الذى وضعهم فى هذه المنزلة الرفيعه ..

حفظ الله مصر وأدام عليها أمنها وسلمها ..