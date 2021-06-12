عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

صدى البلد

لقد أصبح تأمين رغيف العيش همّ كثير من الأسر المصرية، ولا بد أن يكون هو همّ الحكومة أيضا .المؤشرات تبشر بخير ولكن تأمين رغيف العيش لن ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة. كما لن تغير الأموال المتدفقة على مصر من الداخل والخارج من وضع مصر، ما لم يصاحب ذلك تغيير في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية.
مصر بحاجة إلى ثقافة مجتمع جديدة في التخطيط والتنفيذ والمهنية والعمل والعلم والإعلام يفتقد لها  
ويأخذ مسارا غير مسارات المجتمع ..تجده بعيدا كل البعد عن الواقعيه التى تمس الصغير والكبير من أبناء الوطن
إيجاد الثقافة الجديدة في المجتمع المصري هي مهمة الحكومة والتعليم والإعلام وهذا يتطلب تغييرا في النهج المتبع حاليا 
هناك طفرة نلاحظتها فى إعادة بناء وهيكلة البنية التحتية لجميع مرافق الدولة وكذلك تأمين الطرق 
وإنشاء عدد  من المدن الجديدة والتى تتيح فرص عمل لعدد كبير من الشباب 
ولكن نريد بجانب ذلك كله  لمصر أن تكون فى مصاف دول القمة نريدها يابان الدول العربية 
وذلك بالاهتمام بمجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والتعليم 
ندرك جميعا الأعباء المالية على الحكومة وان مانتمناه يحتاج إلى ميزانيات 
مالية أضعاف ما توفره الدولة ولكن من الممكن أن تكون البداية بإيجاد ثقافة 
جديدة فى المجتمع المصرى ترسخ أفكار الإعمار والتجديد والنهوض بالدوله 
على فترات متفاوتة بسواعد أبنائها وكذلك الوقوف بجانب الدولة فى معاقبة 
معاول الهدم والتخريب وأرباب الفساد والرشوة والمحسوبية وهدم المؤسسات
وايضا الالتفات إلى النماذج المشرفة فى شتى المجالات 
والاستفادة من خبراتهم وكذلك دور رجال الأعمال فى 
بناء وطنهم الذى وضعهم فى هذه المنزلة الرفيعه ..
حفظ الله مصر وأدام عليها أمنها وسلمها ..

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من أشرف حكيمي ل كريستيان إريكسن بعد تعرضة لأزمة قلبية داخل الملعب

اتحاد الأثقال يكشف تفاصيل حرمان محمد إيهاب من المشاركة في الأولمبياد .. فيديو

تعين العقيد أركان حرب غريب حافظ متحدث عسكري خلفاً للرفاعي

وزير المالية: جمع 2 تريليون جنيه لو كل المتهربين دفعوا الضرائب.. تفاصيل

العقيد غريب عبد الحافظ متحدثا عسكريا خلفا للعميد تامر الرفاعى

تصعيد كبير.. أحمد موسى يكشف عن إجراء اتخذته مصر في ملف سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

مطلب عاجل من رئيس البرلمان العربي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

فيديو.. مرتضى منصور يزف بشرى عن فرجاني ساسي وعودته لرئاسة الزمالك

بالقانون ..إعفاء المستأجر من دفع أجرة العقار وتوابعها في هذه الحالة

نعمل لصالح فلسطين.. وزير الخارجية: مصر أوفت بوعدها لإعمار غزة

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

فعل فاضح مع طفل .. فيديو داخل قطار يثير غضبا عارما على السوشيال ميديا ومطالبات بضبط الفاعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بمطروح.. صور

في سلة الألعاب.. أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

فيديو

لحظات رومانسية.. لقطات لا تنسى في زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

حالته حرجة.. نجم ذا فويس كيدز يكسر دماغ صديقه

فيديوجراف.. 5 أخطاء تهدد المصريين بموجة رابعة من كورونا

حمى الضنك.. كيف أنقذ الناموس المصري إندونيسيا؟

المزيد

ساحة رأي

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الطلاق والإرشاد الأسري

عثمان المقدم يكتب: ثقافة مجتمع

ياسر عبيدو يكتب: أهل السماح.. ملاح

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. السند والأمان والحماية

محمد أبوزيد محمد يكتب: الحضارة الفرعونية.. خرجت ولم تعد!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

اﻟﻤﺰﻳﺪ