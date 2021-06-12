سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لضرب بيراميدز.. صور

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية بملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري.

وخاض لاعبو سموحة وديتين خلال فترة التوقف أمام غزل المحلة وفريق المجد أحد أندية الدرجة الثالثة.

ويعاني أحمد سامي المدير الفني للفريق من غيابات مؤثرة في خط الظهر خلال مواجهة نادي بيراميدز، حيث يفتقد سامي أحد أهم العناصر وهم كل من رجب نبيل ومحمود البدري وشريف رضا.

واستغل أحمد سامي فترة التوقف الحالية في تجهيز البدلاء لسد عجز خط الظهر من خلال خوض الوديات من أجل تصحيح مسار اللاعبين والوصول إلي التشكيل المثالي أمام بيراميدز.

واستطاع أحمد سامي من الوصول الي التشكيل النهائي لتعويض الغيابات من أجل تحقيق الفوز أمام بيراميدز وضمان التواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم.

ويتواجد سموحة في المركزالرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

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