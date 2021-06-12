حقنة خطأ تنهي حياة طفل بعيادة خاصة في سوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه إثر تلقيه حقنة عن طريق الخطأ بعيادة خاصة، بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل (سباق. ح. س - 5 سنوات - ويقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء تلقيه حقنة "ايفوماكس" عن طريق الخطأ بعيادة الطبيب (أ. و. س - 57 سنه - استشاري أطفال - بدائرة المركز).

تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة؛ لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي والتصريح بالدفن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.