فقرة تأهيلية واستشفاء للاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية واستشفاء داخل مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي، وذلك قبل استئناف التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة.

وامتدت الفقرة التأهيلية للاعبين لنصف ساعة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون، من أجل عمل استشفاء وتأهيل للعضلات بجانب الإطلالات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.